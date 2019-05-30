Праздник пахарей и амазонок

В прошедшие выходные в Сургуте впервые отмечали чувашский народный праздник Акатуй. Организатором мероприятия выступил сургутский Чувашский национально-культурный центр «Туслах» («Дружба») при поддержке администрации города.

Акатуй – традиционный праздник, который завершал пахоту и сев. В Югре он сразу получил статус регионального. В Сургут на торжество приехали представители чувашских национально-культурных центров из Тюмени, Нижневартовска, Нефтеюганска, Пойковского, Лянтора и Федоровского.

По народному поверью, чувашские женщины в древности были амазонками и воевали наравне с мужчинами. Поэтому национальный головной убор тухья, украшенный бисером и монетами, по-прежнему напоминает боевой шлем.

Праздник открыл национальный обряд забивания колышка, символизирующий изгнание злых духов, которые могут помешать гулянью.

На Акатуй, после тяжелых полевых работ, чувашские земледельцы веселились несколько дней: пели, плясали, устраивали скачки и спортивные состязания. И, конечно, накрывали богатые столы.

Чувашская национальная кухня в основном базируется на зерновых, молочных и мясных продуктах. На праздники принято печь пироги с самыми разнообразными начинками, делать домашние колбасы и варить пиво. В Югре чуваши эти обычаи тоже не забывают.