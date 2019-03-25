​В Русскинской прошел слет оленеводов, рыбаков и охотников

В поселении Русскинская Сургутского района в юбилейный 45-й раз прошел слет оленеводов, рыбаков и охотников. Президент союза оленеводов Югры Степан Кечимов в ходе мероприятия рассказал, что подготовка к празднику у представителей коренного населения начинается с ноября.

«Гонки на оленьих упряжках — очень тяжелый и опасный вид спорта. На стойбищах к слету готовятся всю зиму, — пояснил руководитель союза. — Цель этого и других национальных праздников не только в том, чтобы разнообразить досуг коренного населения, но и в сохранении традиций северных народов».

Заместитель главы Сургутского района Максим Нигматуллин, побывавший на мероприятии, отметил, что праздник позволяет трем тысячам живущим на территории муниципалитета ханты и манси собраться вместе, обменяться опытом и секретами ведения хозяйства. Также замглавы подчеркнул, что у жителей района появляется возможность проникнуться культурой и творчеством тех, кто столетиями жил на югорской земле.

«Слет оленеводов, рыбаков и охотников давно стал визитной карточкой Сургутского района. О нем знают не только на территории России, но и за рубежом», — заявил Максим Нигматуллин.

По словам замглавы муниципалитета Алексея Савенкова, в Сургутском районе представители коренных и малочисленных народов севера (КМНС) активно развиваются в сфере бизнеса.

«Индивидуальные предприниматели из числа КМНС занимаются промышленной реализацией продуктов, которые производят на стойбищах — рыба, оленина, ягоды, — отметил заместитель главы. — Мы оказывает содействие в ведении традиционного образа жизни, стараемся помочь в решении проблем, в том числе с нефтяными компаниями. Также существуют меры поддержки для ханты и манси, которые сохраняют самобытность своего народа».

Фото А. Андронова.