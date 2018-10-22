Свадебный переполох // ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне Дворец торжеств стал площадкой Фестиваля стильных свадеб «Времена года: Осень-Зима». Эксперты рассказали сургутянам о трендах сезона, а также о том, как сделать главный день в жизни каждой женщины идеальным.

Важнейшей частью события стало дефиле от бутиков модной одежды.

Встречали гостей мероприятия смайлы жениха и невесты. Все желающие могли сфотографироваться с символичными ростовыми куклами, а также в фотозонах.

В рамках фестиваля проходили мастер-классы. Будущие молодожены и участники события узнали, как создать незабываемый аромат свадьбы, выбрать ведущего, меню и банкетный зал. Также сотрудники свадебной индустрии рассказали об основах этикета, индивидуальном подходе к первому танцу, разработке пригласительных и свидетельств о заключении брака.

Кроме того, стилисты и мастера салонов красоты рассказали и показали, как создать гармоничный образ молодоженов: выбрать прическу, макияж и костюмы, а психолог провела лекцию: «Как пережить подготовку к свадьбе».

В завершении праздника прошла лотерея — удачливые участники события ушли домой с ценными призами от партнеров свадебного фестиваля.

Фото Н. Мельникова.