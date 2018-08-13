​Масштабное празднование Дня физкультурника может стать традиционным для Сургута // ФОТОРЕПОРТАЖ

На прошедших выходных в Сургуте состоялся «Фестиваль спорта». посвященный празднованию Дня физкультурника. На площади перед СурГУ было организовано более 30 спортивных и культурных площадок.

На открытии фестиваля побывали глава города Вадим Шувалов и председатель сургутской думы Надежда Красноярова. Глава поздравил спортсменов и любителей здорового образа жизни с праздником. Также Шувалов отметил, что мероприятие планируется сделать традиционным.

После торжественной части горожане вместе с организаторами принялись за утреннюю разминку.

Жители города сдавали нормативы ГТО. Прежде чем попробовать свои силы, спортсмены и любители должны были пройти регистрацию. Кстати, ответственность за травмы участники брали на себя, подписывая специальный документ.

Многие площадки были рассчитаны на активный отдых детей.





Например, площадка «Варианты хорошего настроения», где можно было сыграть в твистер, боулинг и регби для малышей.





А в велопарке ребята катались на скейтбордах и самокатах.

Силачи могли пробовать свои силы в гиревом спорте.

Также представители национальных видов спорта показали зрелищную борьбу за звание лучшего.

Любители и профессионалы уличных танцев провели баттл на сцене.

«Кубок крепости» выявил команду самых выносливых сургутян.

В общем, сургутяне бегали, прыгали, танцевали и пели…



… а после шли подкрепиться на «Фестиваль еды» и отведать товаров местного производства. Всего 28 предпринимателей представили свою продукцию под брендом «Сделано в Сургуте».

Фестиваль прошел отлично, несмотря на пасмурную сургутскую погоду. Единственный недостаток, который можно отметить — почти полное отсутствие уборных. Даже организаторы были не в курсе, есть ли поблизости хотя бы один туалет.

В остальном, «Фестиваль спорта» в Сургуте стал местом, где можно отдохнуть всей семьей. Здесь взрослые на своем примере показывали юным горожанам, как весело и интересно проводить свободное время с пользой для здоровья. Было бы здорово, если бы этот праздник стал визитной карточкой города.