Региональному центру адаптивного спорта в Сургуте исполнился один год // ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера в Региональном центре адаптивного спорта в Сургуте прошло праздничное мероприятие — учреждению исполнился один год.
Для гостей торжества были подготовлены выступления творческих коллективов, юных гимнасток и спортивный квест.
На мероприятие прибыл член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков, глава города Вадим Шувалов, директор окружного Центра адаптивного спорта Михаил Вторушин и другие чиновники.
Они поздравили присутствующих с праздником, Днем физкультурника и вручили благодарственные письма родителям, спортсменам и сотрудникам Регионального центра.
За год своего существования сургутский центр адаптивного спорта добился хороших успехов. Сейчас учреждение курирует 166 югорских спортсменов, которые установили восемь рекордов России и завоевали 198 медалей на соревнованиях различных уровней.
В центре одновременно могут заниматься до 200 человек, а общая пропускная способность объекта – 860 человек в день.
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