Больше пятидесяти лет и в горе, и в радости // ФОТО

Вчера, в честь празднования Дня семьи, любви и верности в сургутском Дворце торжеств встретились десять золотых пар-юбиляров. Под колокольный звон на площадь въезжает 2 лимузина. Супругов, проживших в браке более 50 лет, встречают ребята из «Нашего времени». Работающая молодежь вручает парам букеты ромашек – символ памяти святых князей Петра и Февронии Муромских.

«Существует формула жизни: члены семьи должны испытывать друг к другу нежность, любовь, верность и доверие. Тогда каждый день будет счастливым», - отмечает пришедшая поздравить ветеранов совместной жизни председатель думы города Надежда Красноярова.

Во время церемонии она также вручила грамоты и медали «За любовь и верность» семьям Саниных и Александровых. Супруги Бандура и Кобылянские получили ту же награду от губернатора округа Натальи Комаровой накануне в Когалыме.

Все золотые юбиляры получили памятные подарки, в том числе иконы от собора Преображения Господня.

Кроме того в программе были музыкальные, творческие номера. Но и супруги приготовили сюрприз – станцевали трогательный медленный танец.

«Мы жили все детство в одном дворе, ходили купаться на речку и в кино. Все само собой получилось. А в этом году мы празднуем золотую свадьбу – 50 лет вместе», — рассказывают об истории знакомства супруги Куренных.

Еще одним подарком, на этот раз сладким, стал торт в форме ромашки. На каждом из лепестков была подписана фамилия семейного дуэта.

«Главные секреты счастливой семенной жизни – уважение и любовь. Важно уметь прощать друг друга», - признается Нина Михайловна Чечерина. Они с супругом прожили в браке 51 год.



По итогам юбиляры оставили свой вклад, повесив замочки на Аллее Счастья.