Сургут окунулся в современное искусство // ФОТО

Инсталляция «На том конце не так уж плохо» (Илья Мозги), фото Н. Макаренко

На днях культурный центр «Порт» презентовал новую экспозицию. Выставка «После Свитера», подготовленная куратором Натальей Носовой и художником Славой Птрк, представляет вниманию зрителя часть работ разных авторов из багажа культовой уличной галереи Екатеринбурга.

Цимес в том, что два года назад «Свитер» лишился своей площадки, однако галерея имеет богатое арт-наследие, а творившие для нее художники продолжают свой путь. Такой вот «Свитер» Шредингера: живой и мертвый одновременно.

Так что же представляет из себя «Свитер»? И как со временем менялись арт-объекты галереи? Какое оно — современное уличное искусство? Можно увидеть на выставке в Сургуте. Что мы и сделали...

Привет, малахитовая коза! (На самом деле пенопластовая.)

С порога нас встречает полутораметровый макет памятника уральскому року, выполненный Кириллом Бородиным. Дух Екатеринбурга — во плоти. Свердловский рок и знаменитый зеленый минерал — комбо на пятерку.

Монументальное «Ожидание лета» Сергея Рожина, нарисованное на клочке баннера, подобно каждому экспонату выставки, имеет собственную предысторию. Говорят, на картине — девушка, которая едет опознавать тело мужа.

Перед вами фрагмент еще одной работы художника Рожина...

А это — часть внушительного овального объекта «В моем аквариуме», созданного Натальей Пастуховой. Переплетение цветов и форм, узоров и фантазий — зрелище, будьте уверены, завораживающее. (Хм. А вы ведь не думали, что мы выложим все-все работы экспозиции, да еще и целиком?)

В узком коридорчике — 50 оттенков злобы чихуахуа от Кирилла Бородина. Хорошо, ладно — их всего четыре, но маленькие собачки со скверным характером могли бы претендовать на все 50. Как объясняется в этикетаже, художник намеренно пронумеровал свои картины, дабы подчеркнуть эпичность и сделать отсылку — допустим — к частям фильма «Рэмбо». Вот и получается: «Злоба-1», «Злоба-2» и так далее. Тут же подметили — рама, мол, специально такая, для пущей вычурности. Вдруг кто не догадается...

Рядом висит фотодокументация от художника под псевдонимом UDMURT. Здесь и дыхание Тарковского, и пламенный привет Янке Дягилевой...

Ну а мы окинули взором стену напротив, где на железной решетке цветным скотчем выложены пиксельные...

...насекомые Александра Жунева. Это серия — «Инсектарий».

«Стоят тысяч двадцать-тридцать», — прошептали сбоку.

Инсталляция на полу тем временем рекомендует готовить сани летом. Договорились. Так и сделаем.

«Слои моментов» Сергея Акрамова с невиданной нежностью затесались между тусовкой насекомых и разъяренных микропесиков.

В центре «Порта» инсталляция Саши Салтановой и Степана Тропина «Игра без начала и конца» предлагает всем желающим прочувствовать действие колеса сансары на собственной шкуре. Дом-работа-отпуск-дом-работа...

Пожалуй, одним из самых зрелищных экспонатов можно назвать «Карту России» Сергея Лаушкина, сделанную из до боли знакомых клеенчатых сумок. «А на месте замков — основные реки!» — подсказывает администратор «Порта».

Инсталляция Ашота Бабыкина «Единственный выходной в году» представляет собой четыре шины. Объекты, по идее создателей, должны «рождать в сознании зрителя образ «единственного выходного», проведенного в некой поездке, от которой остались мимолетные любовно-сексуальные воспоминания и грусть по бездарно прошедшему короткому российскому лету».

Неподалеку разместились полиэтиленовые плоды фантазии Владимира Абеха.

Не забудьте посетить тотальную инсталляцию с «Черепашками Екатеринбурга» Сергея Рожина. Эффект полного погружения вам обеспечен. Во что — решите сами.

Подытоживая, хочется сказать: выставку, разумеется, стоит посетить. Она насыщенная, объемная и разноплановая как в плане техник, так и в отношении содержания. Экспозиция «После Свитера» отражает тенденции и дух времени.

Однако здесь впору задуматься. Напомаженное колесо или унитаз в окне — не современный ли это «Фонтан» этакого Марселя Дюшана XXI века?

Марсель Дюшан, «Фонтан», 1917 год

Что должен думать зритель, смотря на писсуар, клочок обоев или блевотину уставшего Егора Петровича? Не шутка ли это художника, смотрящего из-за угла, как господа с важным видом обсуждают философские глубины санфаянса?

Стоимость билета: 80 рублей

Возрастное ограничение: 12+

