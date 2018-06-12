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Сургут отметил День города // ФОТО

Основным событием стало "Соцветие" — фестиваль национальных культур

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

Сегодня на площади перед театром Сургутского государственного университета — главной площадке празднования Дня России и Дня города, прошли массовые гуляния.

Главным событием стал фестиваль "Соцветие", проводимый в городе уже в 21 раз. В этом году 18 национальных объединений приветствовали гостей праздника: показали быт и традиционную одежду, познакомили сургутян со своими национальными блюдами, пели и танцевали.

Также на площади прошел концерт детских творческих коллективов, работали спортивные, интерактивные и молодежные площадки, ярмарка ремесел, мастер-классы и многое другое.

Праздник посетила губернатор Югры Наталья Комарова, глава города Вадим Шувалов, председатель думы Сургута Надежда Красноярова и другие первые лица округа и города

В этот раз ежегодный фестиваль национальных культур "Соцветие" было решено провести в один день с Днем России и Днем Сургута

Одновременно на площади СурГУ прошел первый этап турнира «Кубок Югры по силовому экстриму». Атлеты соревновались в четырех дисциплинах: становой тяге с автомобилем от 1,5 тонн; жимовой эстафете «Бревно», эстафете с природными камнями» весом 120, 130, 150, 200 кг и в перебрасывании покрышки от трактора К700 весом 340 кг. В итоге все три призовых места забрали сургутяне: 1. Чернышёв Алексей. 2. Гамецкий Максим. 3. Абдурахманов Александр

На массовом гулянии каждый гость праздника смог найти себе развлечение по вкусу

И погода не подвела — дождь пошел уже после того, как закончились все основные мероприятия праздника. Вечером был запущен салют, но, как отмечают очевидцы, на площади к этому времени остались только полицейские и "диджей, надрывающийся в пустоту".


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12 июня в 21:58, просмотров: 225, комментариев: 0


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