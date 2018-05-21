Сургутские школьники проверили свою «готовность к труду и обороне» // ФОТО

«Citius, Altius, Fortius!» (быстрее, выше и сильнее) — девиз Олимпийских игр, которому следуют не только спортсменам международного уровня. Это доказали учащиеся школ нашего города прошёл муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сургутском Центра адаптивного спорта Югры.

Мероприятие было проведено с целью популяризации комплекса ГТО среди детей и молодежи и созданием условий для появления большего количество юных спортсменов. В программу данного этапа были включены следующие дисциплины: бег на 60, 1500 и 2000 м; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимания, поднимание туловища лежа на спине, прыжок в длину с места и эстафета ГТО (бег на 60 м, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине).

Также проходил конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись спортом! Участвуй в ГТО!». Несмотря на волнение и осечки по ходу дела, ребята старались справиться со своей задачей, будучи приободрёнными своими наставниками. И вот как это было!