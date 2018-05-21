Юные шахматисты сразились за Кубок Главы Сургута. Победили «салаховцы» // ФОТО

24 сургутских школьника приняли участие в соревнованиях по быстрым шахматам среди учащихся начальных классов на Кубок главы города.

Игра продолжалась чуть больше трёх часов, проходя через пять этапов. На протяжении этого долгого и напряжённого противостояния болельщикам (в основном, родителям спортсменов) требовалось не шуметь в зале, чтобы не отвлекать юных гроссмейстеров.

Тем не менее тишина периодически прерывалась либо группой поддержки, либо самими участниками, отыгравшими партию.

Однако, это не помешало добиться нужного результата. В завершение мероприятия школьникам были торжественно вручены награды.

Места распределились следующим образом. В командном зачёте первое место заняла гимназия «Лаборатория Салахова», второе место — школа №12, третье место — Сургутский естественно-научный лицей.

В личном зачёте первые места заполучили Виктория Тетерина, Марк Зубков, Ксения Долгушина и Амир Сайфуллин.