Как юные хоккеисты Сургута борются за кубок Первенства Югры // ФОТО

В рамках Финального тура Первенства Югры по хоккею среди спортивных учреждений с 15 по 18 мая в Ледовом дворце проходят матчи между командами, участники которых находятся в возрастной группе 11 лет. Несмотря на свой возраст, юные хоккеисты не уступают в рвении и упорстве более старшим товарищам. За звание победителя борются детско-юношеские хоккейные команды «Кристалл», «СШОР», «Самотлор», «Юность», «Югра», «Нефтеюганские медведи», «Олимпиец» и «Филин». В пятницу, 18 мая, состоятся последние игры, по результатам которых будут распределены заветные призовые места.