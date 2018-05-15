Карикатуры, дети, «Пацаны». Как прошла «Арт-ночь» в Сургутском художественном музее? // ФОТО

12 мая в Сургутском художественном музее проходила программа «Арт-ночь» в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». С 17 до 23 часов все желающие могли посетить выставки «Карикатурум.Лицедейство» художников Александра Медведева, Валентина Дружинина и Владимира Мочалова; «Цветы для любимых»; работы фотографа Альгимантаса Александравичюса «Наедине с театром»; археологические находки периода с I по XV век «Возвращение в Ях» и «Семь ликов Яха».

В первой части вечера развлекательная программа была ориентирована в основном на младшую часть посетителей: конкурсы и игры с аниматорами, хороводы, песни и небольшие импровизации в театре теней.

Независимый молодежный театр «Пацаны» подарил зрителям необычный экспромт, за ними последовали мастер-классы по дефилированию и позированию во время фотосъемки. У преподавателей модельного агентства Rosmodel не было отбоя от желающих запечатлеть себя на память в ковбойской шляпе или с курительной трубкой в руках.

На протяжении вечера студенты Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского создавали портреты посетителей.

Также было несколько экскурсий в святая святых музея – фондовое хранилище, в котором гости увидели, как хранятся произведения искусства.