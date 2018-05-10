День Победы в Сургуте — народные гуляния с патриотизмом и дискомфортом // ФОТО

Еще не было 9 утра, а на Университетской уже собралась многолюдная толпа от мала до велика, — до начала движения колонны Бессмертного Полка оставалось больше часа. Причиной такому раннему и массовому сбору было не только затратное по времени прохождение через металлодетектор, но и большая популярность праздника и желание лично принять в нем участие. К тому же, погода неожиданно благоприятствовала.

Как только колонна двинулась с места, по рядам начал проходить крик «Ура!», волной проходя по рядам и превращая одиночные восклицания в единый мощный рёв толпы. Эту эстафету подхватывали и малыши, неизбежно вызывая умиление у взрослых товарищей по «полку».

Во время хода можно было услышать разные разговоры. Кто-то рассказывал о своем деде, прошедшем всю войну и вернувшимся таким же добрым как раньше, несмотря на все те ужасы, которые ему пришлось преодолеть. Были и те, кто вспоминал не вернувшихся с фронта и родных, которым пришлось свыкнуться с потерей. Чьи-то мысли были о руинах городов и сел, пленниках концлагерей, восстановлении государств после террора фашизма. Некоторые напевали песни военных и послевоенных лет в надежде, что им будут подпевать окружающие. Другие же в деталях описывали желаемый ими шашлык и то, чем они будут его запивать.

Дойдя до площади Вечного Огня жителей и гостей нашего города ожидало очередное неудобство — в виде ограничения доступа к мемориалу. Пройти можно было только по пропускам, остальным же предлагалось наслаждаться торжественной частью мероприятия на большом экране со стороны часовни. Кто-то с пониманием отнесся к этому факту, другие же озвучивали свой негатив в не слишком деликатной форме. Пришлось проявить терпение, чтобы возложить цветы к мемориалу. Во время ожидания дети первым делом «оккупировали» танк Т-50, а родители старались уследить за перемещениями их чад и фотографировать их.

После официальной части был обеспечен свободный проход к мемориалу и начался концерт оркестра Сургутской филармонии, который был тепло воспринят зрителями, хотя их количество к тому времени заметно сократилось.

С полудня в микрорайонах города начали свою работу праздничные площадки. На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» шел концерт народных песен и танцев и проходили различные мастер-классы.

Перед филармонией выступали исполнители и коллективы с песнями на военную тематику. Рядом в два ряда расположились ларьки для любителей вкусно поесть.

На площади у Ледового дворца собралось множество желающих увидеть историческую реконструкцию взятия Зееловских высот. Немногим удалось занять места у края поля — остальным пришлось довольствоваться трансляцией на экране. Во время постановочного боя участвовало около 150 человек и использовались немецкий танк Т-4, пехотные пушки, учебно-пилотажные самолёты ЯК-52 и ЯК-18т.

Добавив к этому пиротехнику, звуковые эффекты и зрелищное авиашоу пилотажной группы «Барсы, организаторы обеспечили зрителям море эмоций и впечатлений. После этого был дан старт концерту, аудитория которого уменьшилась в разы из-за холодного ветра, однако это не помешало получить от мероприятия максимум удовольствия. Зрители подпевали исполнителям, согреваясь движениями в танце и горячим кофе. Завершением торжества стал долгожданный салют.