Миллионы медленных линий

На днях внимаю горожан представили, пожалуй, одну из самых необычных экспозиций Сургутского художественного музея. Выставка местного фотографа и графика Алексея Скрипина с лаконичным названием «Линии» заявила о своей исключительности прямо во время открытия.



«Концепция выставки проста, — говорит автор. — Она заключается в совершенстве линии».

Монохромный перформанс Алексея Скрипина не оставил зрителей равнодушными. Что хотел сказать автор? «Я снял с себя белую и черную линии, лег на матрас и прочел «Рыбы зимой» Бродского, — объясняет художник. — Это символизировало новую мечту. В пространстве выставки инсталляция в виде самолета в небе и матраса под ним... Видя пролетающий самолет, мы, как правило, поддаемся мечтам или приятным воспоминаниям. Для меня выставка — это мечта, которая осуществилась...»





«Рыбы зимой живут.

Рыбы жуют кислород.

Рыбы зимой плывут, задевая глазами лед.

Туда.

Где глубже.

Где море.

Рыбы. Рыбы. Рыбы.

Рыбы плывут зимой.

Рыбы хотят выплыть.

Рыбы плывут без света.

Под солнцем зимним и зыбким.

Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим.

Рыбы не льют слезы: упираясь головой в глыбы,

в холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы.

Рыбы всегда молчаливы, ибо они - безмолвны.

Стихи о рыбах, как рыбы, встают поперек горла» (И. Бродский)



На выставке можно было увидеть множество известных культурных деятелей города. С приветственным словом выступил начальник Комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.



А также бывший начальник культурного центра «Порт» Сергей Нестеров,

...заместитель директора по проектной деятельности галереи «Стерх» Сергей Зятьков и другие.

Автор выставки попросил посетителей оставлять впечатления о ней...в виде линий.

Каждый посетитель сам решил, какой смысл несет так или иная картина, тот или иной завиток, та или иная черточка.

Приходите и вы, чтобы провести собственные аналогии и линии.

Экспозиция продлится до марта в Сургутском художественном музее по адресу: ул. 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей, детский (старше 7 лет) – 50 рублей, детский (до 7 лет) - 30 рублей.