А может жизнь без сна и есть сон! // ФОТОРЕПОРТАЖ

В минувшее воскресенье на сцене Городского культурного центра состоялась премьера спектакля «Бессонница» от театрального коллектива «Пацаны». Постановка осуществлялась в рамках творческого проекта «Театральный выходной» и была приурочена к 80-летию Владимира Семеновича Высоцкого.

Повесть, которую выбрали «Пацаны», была написана Владимиром Высоцким в санаторном отделении московской психиатрической больницы №8 им. З.П. Соловьёва в феврале 1968 года. Согласно дневникам В. Золотухина, он читал текст «Репортажа из сумасшедшего дома» 10 марта того же года. Первоначально произведение носило название «Жизнь без сна», от которого (по свидетельству Л.В. Абрамовой) Высоцкий быстро отказался из-за тенденциозности, поменяв его на более нейтральное «О дельфинах и психах».

Впервые спектакль по повести был поставлен студентами кафедры режиссуры СУРГу, под руководством Тетеревковой Татьяны Игнатьевны. Ныне же «Бессонницу» сыграл молодой девичий состав коллектива «Пацаны».

На зрителей обрушился целый шквал душераздирающих эмоций: резкие комбинации звуковых и световых эффектов, драматические дерганые переходы от сцены к сцене. Тем удивительнее подчеркнуть то, что основному составу актрис было 16 лет.

На сцене пять ширм, за каждой из них своя трагическая история потери связи с действительностью.

Героини, одетые в смирительные рубашки, словно тени, влекомые невидимой мистерией ужаса, то задыхаются, то шепчут или истошно кричат.

Каждая из них мечется от полного смирения и веры в исцеление до гнетущего отчаяния.

«Выпустите меня! Выпустите! Я пойду!»

«От судьбы не уйдешь»:вторят ей такие же обреченные. И безумное танцевальное вращение под песни Высоцкого продолжается.

Хоть грань между сумасшествием и нормальностью слишком тонка, но бороться с безумием им кажется более страшной идеей.

«Шестым чувством своим, всем существом, всем данным господом богом разумом, уверена я, что нормальна. Но, увы! Убедить в этом невозможно, да и стоит ли?!»

«Борьба с безумием - это и есть безумие».

Сквозь ткань повествования тянется еще Кальдероновское «Жизнь-есть сон». Две реальности словно накладываются одна на другую, и непонятно какая из них правдива.

«Сна нет и еще долго не будет! А может жизнь без сна и есть сон!»

Диалоги и монологи героинь почти всегда обращены к темам собственной боли и отвращения.

Но порой наступает тишина, и ее прорезают то библейские темы любви к ближнему, то беспокойство о судьбе России или же призывы к изменению.

«Просыпайтесь! Как вы можете спать, когда в мире столько горя, боли и слез?»

«Люди, хватит доставать уничтожающее вас! Доставайте лучше звезды!»

Да, творческий человек гораздо больше подвержен сумасшествию, в силу того,что чувствует тоньше,видит мир в неподвластной обывателю ипостаси. Но как и Высоцкий, так и «Пацаны» приходят к тому, что жизнь без нравственного усилия, без стремления улучшить ее лишь является сном или же безумием…

Позже мы пообщались с девочками и узнали, тяжело ли им далась такая сложная тема для постановки.

Актрисы коллектива «Пацаны»:

-Прочитав произведение, мы максимально стремились вжиться в образ, много наблюдали, делали заметки, чтобы было легче понять и прожить характеры персонажей.

-Мы ощущаем огромный выброс адреналина, те эмоции, которые мы пережили на площадке, кажутся нам настоящими.

Судя по восторженным отзывам зрителей, особенно отметивших экспрессивность и пластику девочек, им это удалось.

Игорь Ремович Кутьков, режиссер-постановщик, руководитель театральной студии «Кулисы» Городского культурного центра, поблагодарил состав коллектива и режиссера «Пацанов» Сергея Гиренко за талантливую работу.

«Очень приятно видеть,что на сцене молодые люди,в зале молодые люди,это значит, что у театра в нашем городе есть достойное будущее».