Сургут осенний, Сургут солнечный // ФОТО

Октябрь подарил сургутянам запоздалое бабье лето. Публикуем солнечный фоторепортаж для тех, у кого не получилось насладиться погодой воочию.
Улица Декабристов радует глаз карминово-красными рябинами...
и важно восседающими на деревьях воронами.
Нахохлившись и разомлев на солнце, воробей на остановке «Строитель» показывает язык.
По улице Дзержинского прогуливается дама с собачкой. Модный пудель знает толк в осенних луках.
Знает толк в нарядах и девушка, стремительно идущая по проспекту Ленина.
Ну а мы тем временем направляемся в парк «За Саймой» — одно из живописнейших мест Сургута.
Отсюда открываются неплохие виды (и на ондатру посреди кадра тоже),
а кто-то приходит подумать о своем.
Или встретить закат в лесу.
Или вдохновиться окружающей природой.
Необыкновенные пушистые деревья на улице Береговой...
напоминают о летних одуванчиках.
А «задний двор» Дворца торжеств буквально купается в солнечных лучах.
Жизнь в городе между тем бурлит, и все мчатся по своим делам.
Но кое-что остается неизменным...
Красота вокруг нас.
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