Сургут осенний, Сургут солнечный // ФОТО

Октябрь подарил сургутянам запоздалое бабье лето. Публикуем солнечный фоторепортаж для тех, у кого не получилось насладиться погодой воочию.



Улица Декабристов радует глаз карминово-красными рябинами...

и важно восседающими на деревьях воронами.





Нахохлившись и разомлев на солнце, воробей на остановке «Строитель» показывает язык.



По улице Дзержинского прогуливается дама с собачкой. Модный пудель знает толк в осенних луках.





Знает толк в нарядах и девушка, стремительно идущая по проспекту Ленина.

Ну а мы тем временем направляемся в парк «За Саймой» — одно из живописнейших мест Сургута.

Отсюда открываются неплохие виды (и на ондатру посреди кадра тоже),



а кто-то приходит подумать о своем.

Или встретить закат в лесу.



Или вдохновиться окружающей природой.

Необыкновенные пушистые деревья на улице Береговой...



напоминают о летних одуванчиках.



А «задний двор» Дворца торжеств буквально купается в солнечных лучах.



Жизнь в городе между тем бурлит, и все мчатся по своим делам.

Но кое-что остается неизменным...



Красота вокруг нас.