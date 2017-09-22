Осень в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ

Осень — золотая пора для фотографов. Природа дарит огромное разнообразие красок. Конец сентября — начало октября, то самое время, когда можно застать последние солнечные деньки и запечатлеть все великолепие осенней природы.

Наш фотокорреспондент Ирина Швец прогулялась по улицам города и запечатлела для вас самые яркие моменты.

Не смотря на то, что осень только началась возможно это последние деньки перед снегом...

когда можно выйти во двор, присесть на лавочку у подъезда и подышать свежым воздухом.

В это время площадь нефтяников очень популярна для прогулок с детьми...

осень в Сургуте просто прекрасна.

Уличные торговцы (нелегальные между прочим) еще не убирают товар.

Такой природой наслаждаются не только люди, но и животные

Осень в Сургуте крайне красочная!