Вадим Шувалов оценил качество ремонта дорог в Сургуте

Глава города Вадим Шувалов проверил, как ведутся работы на Югорском тракте от спортивной базы до Заячьего острова, а также в районе поселка Финского.

Также он отметил, что за оставшееся время, пока позволяют погодные условия, будут проведены ремонтные работы, на участках, где ремонт не выполнялся много лет. «Мы проверили соблюдение технологического процесса, от которого будет зависеть качество дорог. Все покажет время. Но на сегодня я вижу, что технологии соблюдаются. Я рад, что мы заходим в новый сезон с качественными дорогами, и в будущем потребуется меньше средств на содержание этих участков в нормальном состоянии», – отметил Шувалов.