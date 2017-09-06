​Открытие нового отделения в Окружном кардиодиспансере // ФОТОРЕПОРТАЖ

6 сентября для югорчан свои двери открыло отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Открытие такого подразделения в структуре центра позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма сердца.
Наш фотокорреспондент Ирина Швец побывала в Окружном кардиодиспансере на открытии нового отделения с главврачом Окружного кардиологического диспансера Ириной Урванцевой, где запечатлела происходящее:
Зачем идти на выборы? Игорь Кондратцев, кандидат в депутаты Думы Югры от ЛДПР // ONLINE 8 сентября в 11:00