​В Сургуте прошел «Урожай года-2017» // ФОТО

Ежегодный праздник «Урожай года» прошел 26 августа на территории ИКЦ «Старый Сургут». Более 50 участников демонстрировали на конкурсе плоды своей садово-огородной работы.

Глава города Вадим Шувалов посетил мероприятие, осмотрел экспозиции каждого из участников, пообщался с садоводами и вручил главный приз победителю выставки.

«Наше лето начиналось не так тепло – были дожди, было прохладно, но благодаря труду и упорству вы получили такой прекрасный урожай, который мы сегодня видим на этом празднике. А какая фантазия у людей! Благодарю еще раз людей, которые подходят с трепетом к нашей земле, достигают таких прекрасных результатов и радуют нас плодами своих трудов», - отметил Шувалов.

Более трех тысяч сургутян и гостей города в солнечную субботу с удовольствием пришли на этот красочный праздник. Возле палаток-экспозиций выстраивались целые очереди из желающих приобрести себе экологичные, вкусные овощи, фрукты и ягоды, и продукты их переработки.

Не меньше внимания привлекла и домашняя живность – пони, козочка, куры, гуси, индюк и другие. Но, пожалуй, самой примечательной чертой этого августовского праздника стала возможность для людей, увлекающихся выращиванием урожая, пообщаться друг с другом, поделиться дачными секретами и опытом.

«Я каждый год прихожу на этот праздник. Мне нравится и концертная программа, и то, что тут можно купить что-то новенькое для своего огорода. В этом году, видимо, из-за плохой погоды, не так много разнообразия в продукции, но все равно интересно», - поделилась с корреспондентом «НГ» сургутянка Евгения Крамченко.

Как и всегда, все внимание посетителей было приковано к сцене, где, чередуясь с творческими выступлениями, проходил конкурс среди участников выставки. Определить победителя было сложно – все дачники подготовились к «Урожаю года-2017», приложив максимум усилий и фантазии. Главный приз мероприятия «Гран-при» получил из рук главы города Александр Онопа.

Молодой человек во второй раз участвует в выставке, а до этого порядка десяти лет был тут зрителем: «Готовится к этому конкурсу начал за месяц, а о концепции стал думать уже на следующий день после прошлогоднего мероприятия, тогда я занял второе место в «Урожае года». Такие праздники – отличный способ пообщаться с другими дачниками, обменяться опытом. В этот раз, например, увидел у одной участницы несколько сортов томатов, которые теперь хочу вырастить у себя на участке», - рассказал «НГ» Онопа.

Победители «Урожай года-2017»:

«Гран-при» - Александр Онопа;

«УДачный кадр», «ЧерДачная история», «Главное, чтобы костюмчик сидел» - пункт по работе с населением № 9;

«В гостях у сказки» - МБДОУ № 22 «Сказка»;

«Овощная фантазия» - Ольга Фоминых;

«Квартирная утилизация – дачная импровизация» - Марина Николаева;

«Цветочная симфония» - Любовь Маренина;

«Зверье мое» - Анастасия Прокопченко;

«Урожай года» - Николай Рацой;

«Приз зрительских симпатий» - пункт по работе с населением № 28

На праздник, по оценке организаторов, пришло более трех тысяч сургутян

Ежегодно участники выставки придумывают для посетителей красочные экспозиции...









И наряжаются в различные тематические костюмы





На протяжении всего праздника на сцене выступали творческие коллективы города





Не обошлось в этот раз и без домашних животных, которые произвели настоящий фурор среди юных посетителей