Сургут в день ЧП — эвакуация, усиление, досмотры // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодняшние события ввергли горожан в напряжение, а силовиков — в особый режим работы. Фоторедактор СИА-ПРЕСС Ирина Швец следила за тем, как эвакуировали людей из «Сургут Сити Молла» и досматривали автомобили на дорогах — по словам очевидцев, тормозят грузовые машины по некоей ориентировке.

Интересно, кого ищут в подобных фургонах, если, по словам главы города, «бандит обезврежен и опасаться нечего»? Что или кого ищут?