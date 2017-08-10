Сегодня в сургутском Центре адаптивного спорта чествовали спортсменов Сурдлимпиады // ФОТО

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова посетила в рамках своего визита сургутский Центр адаптивного спорта. Вместе с ней на торжественном мероприятии, посвященном чествованию югорских участников XXIII летних Сурдлимпийских игр, присутствовал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард Исаков и глава города Вадим Шувалов.

Сургутянам, завоевавшим медали или показавшим себя на прошедших Сурдлимпийских играх, были вручены денежные призы, казаны слова благодарности и пожелания успехов. От Натальи Комаровой директор сургутского Центра адаптивного спорта Алексей Воробьев получил символичный ключ. Он же сообщил корреспонденту «НГ», что официальное открытие Центра, скорее всего, состоится этой осенью.

Напомним, в конце июня сургутские спортсмены с ограниченными возможностями вернулись в город с несколькими медалями. Так, легкоатлет Максим Бган привез золотую медаль в метании молота, Юлия Любчик вошла в десятку лучших метательниц молота, а бронзу привезли участники мужской сборной команды по волейболу - Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, Георгий Плешкевич.





Сегодня, вопреки ранее распространяемой информации, состоялось не торжественное открытие Центра адаптивного спорта, а мероприятие, приуроченное чествованию спортсменов Сурдлимпиады













Наталья Комарова и другие чиновники прогулялись по зданию в сопровождении директора Центра Алексея Воробьева, оценив техническое и спортивное оснащение учреждения





Для гостей мероприятия спортсмены с ограниченным возможностями здоровья показали, как проходят их тренировки на специализированнных площадках Центра





Участники Сурдлимпийских игр, прошедших в июле этого года в Турции, и их тренеры, получили от губернатора денежные призы













И хотя на сегодня Центр официально не открыт, в нем уже тренируется некоторая часть спортсменов