В Сургуте прошло празднование международного дня коренных народов мира //ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» прошло празднование международного дня коренных народов мира. Для вас его запечатлела фоторедактор siapress.ru Ирина Швец
Справка siapress.ru: 9 августа – Международный день коренных народов мира, день взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Согласно официальной классификации, коренными считаются народы, которые проживают на своих исконных территориях, не имеют более нигде на земном шаре своей исторической родины и своего государственного образования на уровне субъекта международного права.
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