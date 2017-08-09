В Сургуте прошло празднование международного дня коренных народов мира //ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» прошло празднование международного дня коренных народов мира. Для вас его запечатлела фоторедактор siapress.ru Ирина Швец

Справка siapress.ru: 9 августа – Международный день коренных народов мира, день взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Согласно официальной классификации, коренными считаются народы, которые проживают на своих исконных территориях, не имеют более нигде на земном шаре своей исторической родины и своего государственного образования на уровне субъекта международного права.