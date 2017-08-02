​Никто, кроме них //Фоторепортаж

С раннего утра горожане могли наблюдать статных парней в тельняшках, с флагами. Сегодня перед памятником воинам-интернационалистам собрались все причастные к элитному роду войск. День ВДВ в Сургуте отметили типичным праздничным митингом.
С приветсвенными словами выступили председатель Думы Надежда Красноярова и заместитель главы города Алексей Жердев.
День ВДВ — профессиональный праздник для 700 сургутян
Состав пришедших сегодня на митинг заметно помолодел
Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к Мемориалу Славы