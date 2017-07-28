Ветхие балки в парке «За Саймой» снесут до конца этого года // ФОТО

Сегодня заместитель главы города, на данный момент исполняющий его обязанности, Алексей Жердев встретился со специалистами ОНФ и прессой, чтобы рассказать о том, что в парке «За Саймой» наконец-то будут расселены некоторые ветхие балки.

«В мае этого года, когда мы выбирали приоритет, куда направить усилия администрации, помимо дорог, озвучили и расселение ветхого аварийного жилья. Были проведены успешные переговоры с округом, и уже в июне было принято решение о дополнительном финансировании из горбюджета программы расселения. Эти балки должны были быть снесены к 2020 году, но благодаря допсредствам мы их расселим в этом году», - отметил Жердев.

На переселение семей, живущих в шести муниципальных балках, городом было выделено порядка 19 млн рублей. Остальные строения в парке – частные, их дальнейшая судьба будет зависеть только от собственников.

Потенциальные новоселы смогут выбрать себе жилье из более чем четырех тысяч квартир, имеющихся на данный момент на рынке недвижимости Сургута.

Как подчеркнул Жердев, после расселения ветхие строения снесут по максимумум оперативно, на эти цели также выделены средства из бюджета города.

Что появится на освободившемся месте пока не известно: «Мы прислушаемся к экспертам, и, конечно, учтем пожелания сургутян» - заявил замглавы.

Замглавы Алексей Жердев и специалисты ОНФ сообщили СМИ, что к концу года ветхие балки в парке «За Саймой» будут расселены и снесены. Но не все.









Жители тех шести строений, что находятся в муниципальной собственности, получат благоустроенное жилье в новостройках к концу года, если предоставят все необходимые документы

Жердев подчеркнул, что после расселения ветхие строения снесут по максимуму оперативно, на эти цели также выделены средства из бюджета города





Как отметил чиновник, все жители довольны предложенным им вариантом, ведь они ждут расселения уже много лет