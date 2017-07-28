Как Сургут чувствует себя на «Карте убитых дорог» // ФОТО, ВИДЕО

Проект «Карта убитых дорог» появился в феврале этого года. Суть в том, чтобы ремонтировать дороги с учетом жалоб граждан. Каждый может зарегистрироваться на сайте dorogirussia.ru и на карте указать самые «убитые» участки дорог, добавить фотографии и начать голосование. По итогам составляется своеобразный рейтинг самых плохих магистралей. Уже на кату России было добавлено почти двадцать тысяч дорог.

Инспекция побывала на улице Инженерной, Школьной, проверила дворовые территории. Проблемы сургутских улиц похожие. Дабы привести их в надлежащий вид необходимо снимать покрытие, кое-где вычищать мусор, делать подушку из щебня и только затем укладывать асфальт. Администрация же по-старинке занимается ямочным ремонтом, эффективность которого оставляет желать лучшего.