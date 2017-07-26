​Чиновники администрации посетили с проверкой сургутский детский лагерь «Олимпия» // ФОТО

Сегодня заместитель главы города Алексей Жердев и руководитель департамента образования Анна Томазова посетили загородный специализированный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия».

В ходе осмотра объекта и общения с его руководством замглавы отметил, что хотя на данный момент ситуация в лагере не вызывает жестких нареканий, все же имеются некоторые нюансы, которые можно улучшить. Одни из моментов – оснащение новым качественным игровым оборудованием прилегающей территории, косметический ремонт некоторых помещений, обновление и расширение имеющейся программы работы с детьми.

Все предложения Жердев предложил департаменту образования оформить и предоставить на рассмотрение в срок до 15 сентября. Анна Томазова отметила, что уже на данный момент идет сбор таких предложений как от специалистов ответственных сфер, так и от самих родителей детей, которые уже побывали в лагере. Собранные данные помогут понять, какую сумму для реализации можно будет просить выделить из бюджета города на следующий год.

Также на встрече обсудили вопрос о строительстве нового корпуса на месте некоторых старых зданий учреждения, в нем расположится современный спортивный зал (и, конечно, другие специализированные помещения) со всем необходимым оборудованием для занятий с детьми. Жердев наказал ускорить процесс возведения, пообещав проконтролировать исполнение.

Заместитель главы города Алексей Жердев и руководитель департамента образования Анна Томазова посетили загородный специализированный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия», пообщались с руководством, детьми и персоналом









Маленькие воспитанники лагеря рассказали прессе и чиновникам, что им больше всего нравится в учреждении, и чего бы им хотелось получить дополнительно: телевизор в каждой комнате и компьютеры

















Чиновники прошлись как по прилегающей территории лагеря, так и по корпусам, оценив их состояние, оснащение и условия работы









И хотя дети на данный момент вполне прекрасно чувствуют себя в условиях лагеря «Олимпия», Жердев отметил, что для улучшения как инженерно-технического, так и культурного и спортивного состояния учреждения, необходимо выделить дополнительные средства на его развитие