​Сургут провинциальный

По ночам центральные улицы города весьма хороши: этот эффект создается приятной полутьмой, да сияющими огнями новых многоэтажек. Однако с наступлением дня истинная сущность Сургута выходит наружу и становится особенно заметна в чуть более отдаленных от центра районах.

Вот двор. Во дворе пошарпанный контейнер, предназначенный «только для крупногабаритного мусора». Подобные ему частенько появляются в разных микрорайонах, занимая то часть тротуара, то часть дороги.

Еще в прошлом году департамент городского хозяйства отчитывался, что детских площадок «на старый лад» в городе почти не осталось. Ну а те, что остались, обычно пустуют, никому не интересные и никем не демонтированные.

С травой боролись все прошлое лето, а то, как глава города Вадим Шувалов лично проверял ее высоту, уже стало притчей во языцех. Но вот прошел год, лето перевалило в август, а во дворах трава снова стоит нескошенная.

Если попытаться проехать из пункта «А» в пункт «Б» на роликах или с детской коляской, Сургут можно открыть для себя с новой стороны: со стороны повсеместно разбитого асфальта и прочих неутешительных пешеходных условий.

Автомобили за неимением мест паркуются так, как получится. Даже на газоне. Тем более, что его толком и нет: один песок, да борозды от колес. Потому что в России правило одно: нет забора – нет газона.

Сушить ковры там, где удобно и у всех на глазах – а почему бы и нет? Законом не возбраняется, а эстетическая составляющая мало кого интересует. Как и дорожные плиты, поросшие травой.

Малоприятные глазу инсталляции в виде вырезанных из покрышек лебедей и побитых непогодой плюшевых игрушек в Сургуте не редкость. Их из добрых побуждений сооружают сургутяне, вот только со стороны это напоминает маленькое кладбище домашних животных.

В старых районах города почти нет новомодных многоэтажек, зато построенных еще при Советском Союзе – в достатке. Даже в солнечную погоду они выглядят весьма уныло, как и изрисованные неприглядными «граффити» трансформаторные будки.

Старые балконы с вывешенной на них одеждой делают Сургут немного похожим на небольшую уральскую деревню. Облицовка домов могла бы спасти этот в целом безрадостный вид, но за подобное вряд ли когда-нибудь возьмутся.

Эпопея с перекрашиванием заборчиков из розового в зеленый явно обошла некоторые районы стороной. Здесь краску не обновляли уже несколько лет