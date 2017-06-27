В Нефтеюганске прошел митинг памяти мэра Петухова // ФОТО

26 июня в Нефтеюганске состоялись три памятных мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня гибели первого мэра города Владимира Петухова.

Так, на митинге памяти Владимира Аркадьевича собрались делегации более чем из 40 регионов страны, включая главу Сургута Вадима Шувалова. Почтить память погибшего мэра приехала и губернатор Югры Наталья Комарова, а также полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, сенатор Совета Федерации Дмитрий Азаров, который объяснил, почему Владимир Петухов — настоящий мэр: «Владимир Петухов — человек, который служил людям, чувствовал ответственность до последней минуты, последнего дня перед жителями города, гражданами России. Он совершил подвиг, защитив свой город от разграбления. Мы видим, как дело его сегодня живет благодаря памяти и трудам нефтеюганцев».

На митинге также присутствовал действующий мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев

Позже присутствующие возложили цветы к бюсту Петухова. Первой была его вдова, Фарида Исламова, которая поблагодарила всех за участие: «В те скорбные дни после чудовищного преступления жителями всего Нефтеюганска были направлены требования в адрес первых лиц страны, и принято решение об увековечении памяти Владимира Петухова. Это сделано для того,чтобы преступления такого рода, как убийство не только главы города, но любого человека, не совершались впредь. Эта память нужна для воспитания подрастающего поколения».

Губернатор Югры Наталья Комарова: «Если мы забудем, как убит Петухов, то грош нам цена. Мы не забываем, собираясь здесь в этот день»

Средства на бюст Петухову, по словам вдовы погибшего мэра, собирали все жители города

Среди тех, кто хотел отдать дань памяти Владимиру Петухову, были и обычные горожане

Также в рамках памятных мероприятий на площадке культурного центра «Обь» прошла третья ежегодная конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность»

На конференции присутствовал экс-мэр Сургута, а ныне депутат Государственной думы Александр Сидоров

Кроме того, на площадке нефтеюганского кванториума прошел Летний форум центр «Будущее Югры», где делегация из СурГУ представила сразу несколько проектов



