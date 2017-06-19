В Сургуте прошел 30-й юбилейный окружной «Сабантуй»//ФОТО

В это воскресенье, 18 июля, на территории стадиона «Спортивное ядро» прошел 30-й юбилейный Сабантуй – праздник татар и башкир, который с удовольствием отмечают и сургутяне иных национальностей.

Организаторами мероприятия выступили администрация Сургута, департамента культуры ХМАО - Югры, городская дирекция культурных программ и, конечно, общественные объединения - Башкирский национально-культурный центр «Курай» во главе с Зульфирой Италмасовой и Национально-культурная автономия татар под предводительством Рафаиля Ульбекова.

Почетными гостями окружного Сабантуя стали делегации из республик Татарстан и Башкортостан, представители Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска и района, Нижневартовска и района, Покачей, Радужного, Советского района и других муниципалитетов.

В своей приветственой речи глава города Вадим Шувалов особо подчеркнул, что Сабантуй – любимый праздник горожан любой национальности, а не только татар и башкир: «Хочу поблагодарить губернатора Наталью Комарову, что доверила нам повести окружной юбилейный Сабантуй в нашем городе. Это великолепный праздник, он стал родным для всех! Отмечу, что в этот год мы вернулись на историческое место – на этот стадион. Мы гордимся, что проводим этот праздник сегодня, здесь, с вами!»

Председатель городской Думы Надежда Красноярова также отметила, что межнациональная ситуация в округе благоприятна благодаря отлично налаженному взаимодействию среди общественных объединений: «Мы ценим дружбу между народами, Сабантуй давно перестал быть только национальным праздником, городским, он уже второй год официально проводится как окружной. Югра гордится своими достижениями по сохранению национальных обычаев и обрядов, многонациональной культуры - это и наши праздники, и спортивные мероприятия. Сабантуй - символ дружелюбия, процветания, веры, добра, любви, радости и счастья на югорской земле!»

На народные гулянья пришло огромное количество сургутян, которые решили воскресным деньком насладиться татарской и башкирской музыкой, танцами, национальными угощениями и поучаствовать в подготовленных спортивных мероприятиях.

Единственное, что омрачило праздник – погода. В самый разгар Сабантуя разразилась настоящая гроза, которая вынудила половину сургутян вернуться в сухие квартиры. Вторая половина же решила не сдаваться и спряталась под навесы над трибунами. Ближе к шести вечера гулянье возобновилось, и организаторы провели все запланированные соревнования и конкурсы.

В главном спортивном состязании – борьбе Куреш победил гость из Уфы, многократный чемпион России Айгиз Зайнутдинов. Молодой человек получил в награду традиционного барана и надувную лодку с мотором.

Сабантуй уже давно собирает на свое празднование не только представителей татар и башкир города, но и людей иных национальностей. Как и принято в последнее время, вход на мероприятие был организован через спецрамки. Помимо этого стражи порядка на входе изымали алкоголь у гостей праздника (его, кстати, набралось немало)

Ни стражи порядка, ни насыщенное движение не остановили людей, перебегающих через дорогу, и не желающих идти сотни метров до перехода. Автомобили были припаркованы повсюду, но, кстати, стоянка у ДИ "Нефтяник" была пуста - очевидно, ее новенькое покрытие оказалось важнее

На окружной Сабантуй прибыли делегации из Татарстана и Башкортостана, а также из соседних муниципалитетов





Народное гулянье сопровождалось живой национальной музыкой













Руководители объединений татар и башкир получили от главы города Вадима Шувалова уже традиционные благодарственные письма









Начавшийся дождик спугнул лишь половину сургутян, остальные спрятались под навесы и продолжили гулянье по окончанию непогоды





Традиционная ярмарка, естественно, пользовалась спросом - сургутяне и гости города с удовольствием поедали национальные (и не только) блюда, покупали сувениры и прочую мелочь





Победитель борьбы Куреш Айгиз Зайнутдинов