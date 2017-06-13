​Непогода нынче в моде // ФОТОРЕПОРТАЖ

Главный «подарочек» сургутянам на День города и День России сделали не власти, отметившиеся ординарной программой, на которой можно было смело забывать о том, какой год на дворе, а погода: по крайней мере, ее причуды обсуждаются гораздо более оживленно, чем выступления артистов, работа ярмарки и прочие увеселения.

Несмотря на то, что было заявлено шесть площадок празднования, основной сургутяне признали площадь возле театра СурГУ: тем более, там рядом ИКЦ Старый Сургут», Мост влюбленных (который, кстати, как-то странно выкрасили — прошлись синим цветом по перилам и по низу пилона, оставив его верх грязно-голубым) — можно просто погулять.

Погода тут же внесла свои коррективы в планы организаторов: следует укрепляться, сигнализировала она киоскерам, торговавшим всякой снедью, сувенирчиками и сладкой ватой.

Возможно, именно из-за ветреной погоды на площади не оказалось слишком много населения.

Или причиной стало нежелание города тратиться на выступление заезжих звезд: сцена решила обойтись нашими, городскими артистами. И надо сказать, что большинство из них отрабатывало качественно.

Но те, кто пришел, нашли чем заняться.

Рецепт защиты от порывов ветра нашли «айрон мэны»: на соревнованиях тяжелоатлетов уж точно никого не могло сдуть.

Сами посудите.

Самые стойкие зрители продолжали радоваться, но после семи пришлось сдавать и им: небесная канцелярия включила душ, который из теплого дождика постепенно превратился в проливной, по-осеннему холодный ливень. Так и отметили.

Фото: Ирина Швец

Текст: Юрий Нуреев