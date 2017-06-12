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Полиция в кустах, монстрация, сталинисты — и никакого Навального // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как сургутяне против коррупции митинговали

Помимо праздников, сургутяне могли отметить 12 июня митингом против коррупции — на это решились 128 человек. Некоторые из них попали в объектив нашего фоторедактора Ирины Швец.

Митинг прошел под российскими флагами. Среди лозунгов — «Я — патриот»

Микрофон был свободен — выступить против коррупции могли все, кто того пожелает

Бросается в глаза, что среди участников было много молодежи

Впрочем, не только среди участников — но и среди организаторов

Свойственная молодежи креативность вылилась в лозунги, которые скорее подошли бы к Монстрации

Вероятно, полиции пришлось вникать в смысл понятия «монстрация» — у нас в городе подобных акций, увы, до сих пор ни разу не проходило

Полиция вполне благодушно внимала речам и, по всей видимости, радовалась почти летней погоде

Действительно, печалиться не о чем, как бы говорят представители другого политического крыла Сургута — однако и Альберт Леонов, и Рустем Алакаев, по всей видимости, тоже против коррупции

И это наблюдение только усиливает удивление у стороннего наблюдателя: получается, все население дружно против воровства во власти, но между собой договориться не может никто. Так и живем


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12 июня в 20:10, просмотров: 421, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
12 июня в 20:26
Как и обещал, пришел на мероприятие и не один а с боевым Товарищем. С коррупцией надо бороться методами товарища Сталина, мое лично мнение.
Правда по прошествию нескольких десятилетий их назовут "репрессированными", борцами с режимом. Карма такая!
А чего остальных не показали? Много там было известного люду.
Редакция СИА-ПРЕСС Альберт Леонов
не нравится
12 июня в 20:49
Вы же плакатик какой-то еще обещали? Эх!

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Мнения

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​«Мы хотим видеть родной Сургут современным, красивым и уютным…»
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​«Вместе со своим городом мы растем, достигаем результатов и движемся вперед…»

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​«Желаю сургутянам радости от каждого нового дня!»

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​«Сургут – город с неповторимыми культурными и трудовыми традициями…»
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