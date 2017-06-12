Полиция в кустах, монстрация, сталинисты — и никакого Навального // ФОТОРЕПОРТАЖ

Помимо праздников, сургутяне могли отметить 12 июня митингом против коррупции — на это решились 128 человек. Некоторые из них попали в объектив нашего фоторедактора Ирины Швец.
Митинг прошел под российскими флагами. Среди лозунгов — «Я — патриот»
Микрофон был свободен — выступить против коррупции могли все, кто того пожелает
Бросается в глаза, что среди участников было много молодежи
Впрочем, не только среди участников — но и среди организаторов
Свойственная молодежи креативность вылилась в лозунги, которые скорее подошли бы к Монстрации
Вероятно, полиции пришлось вникать в смысл понятия «монстрация» — у нас в городе подобных акций, увы, до сих пор ни разу не проходило
Полиция вполне благодушно внимала речам и, по всей видимости, радовалась почти летней погоде
Действительно, печалиться не о чем, как бы говорят представители другого политического крыла Сургута — однако и Альберт Леонов, и Рустем Алакаев, по всей видимости, тоже против коррупции
И это наблюдение только усиливает удивление у стороннего наблюдателя: получается, все население дружно против воровства во власти, но между собой договориться не может никто. Так и живем
Правда по прошествию нескольких десятилетий их назовут "репрессированными", борцами с режимом. Карма такая!
А чего остальных не показали? Много там было известного люду.