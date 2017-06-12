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​СТО к одному // ФОТОРЕПОРТАЖ

В пойме Оби вырос остров автомастерских и шиномонтажек

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

«НГ» продолжает серию публикаций о застройке поймы Оби.

Если проехать Югорский тракт от «истока до устья», то можно заметить его пустынность: направо-налево одни автозаправки, два торговых центра и, в самом конце, уже при подъезде к Тюменскому тракту, — ДИ «Нефтяник» да лыжная база «Снежинка». Эта незастроенность длиной в десять километров прерывается лишь в одном месте — в районе Заячьего острова, где вырос полноценный поселок автомастерских, размеры которого уже дотягивают до ПГТ «Барсово». Владельцам автомастерских, по сути, ничего не мешает устраивать свой бизнес, ведь генплан города не исключает возможности строительства на этом участке всевозможных СТО. Вопрос лишь в том, почему их возводят в таких количествах и почему это засилье пускают на самотек.

Многие годы в районе Заячьего острова располагался крупный гаражный кооператив. Однако по мере строительства Югорского тракта и увеличения его пассажиропотока, при подъезде к гаражам стали на глазах расти новые и новые СТО

Вся «лицевая сторона» гаражного поселка облеплена автомастерскими и вывесками, указывающими, где еще в недрах кооператива можно получить техобслуживание. На необустроенной парковке стоят аварийные автомобили с разбитыми окнами, снятыми колесами и помятыми кузовами

Здесь же складируется всевозможный мусор: начиная со старых покрышек и заканчивая кузовами изжившей себя техники

Улицы кооператива также напичканы мастерскими. Создается впечатление, что завести там свой собственный маленький бизнес может любой владелец гаража: достаточно разместить у входа вывеску с номером бокса


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Сегодня в 19:24, просмотров: 65, комментариев: 0


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