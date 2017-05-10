Бессмертный День // ФОТОРЕПОРТАЖ

Несколько тысяч сургутян 9 Мая вышли на улицу отметить День Победы. Программа празднования предложила несколько мероприятий, самым массовым, пожалуй, можно было назвать всероссийскую акцию "Бессмертный полк", которую в этом году возглавил Вадим Шувалов. Глава города нес портрет своего деда. Вместе с ним в самом начале колонны шли депутат областной думы Галина Резяпова, заместитель генерального директора Сургутнефтегаза Михаил Кириленко и заместитель председателя городской думы Артем Кириленко.

Как город праздновал - смотрите в фоторепортаже Дмитрия Страхова и Ирины Швец.

Свою причастность к действу ощущали все.

Тех, кому оказалось холодно и голодно, отогревали на фронтовой кухне.

Бессмертный полк собрал под свои знамена несколько тысяч сургутян.

Традиционно участники шествия несут транспаранты с фотографиями своих дедов. Однако некоторые несли чужие фото.

Как признаются участники акции, она неизменно трогает душу.

Фото: Дмитрий Страхов, Ирина Швец