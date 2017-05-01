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​Первомай вернулся в Сургут // ФОТО, ВИДЕО

Традиционное шествие в честь Дня весны и труда собрало 20 тысяч горожан

Сургут снова празднует Первомай со всей страной традиционным шествием по главной улице с оркестром: ради этого в колонны собрались представители множества предприятий и организаций города — всего около 20 тысяч человек, среди которых бюджетники и нефтяники, газовики и бизнесмены, студенты, депутаты, власти города, руководители профсоюзов и прочие неравнодушные жители Сургута.

Колонной все прошлись по проспекту Ленина — к памятнику основателям города, где была выставлена трибуна, с которой руководство города приветствовало трудящихся.

В этом году главным лозунгом решили сделать слова про высокую зарплату для народа. Будем надеяться, что они не останутся лишь буквами на красной растяжке в руках энтузиастов — лидеров профсоюзов, возглавивших шествие.

Свой вклад в майскую демонстрацию сделал и коллектив СИА-ПРЕСС, чьи корреспонденты освещали некоторые моменты подготовки и самой демонстрации в инстаграме.

Напомним, что празднование Дня весны и труда в прошлом году совпало с Пасхой, из-за чего руководство Сургута решило не проводить традиционного шествия, отдав предпочтение православному празднику, из-за чего попало под огонь критики как со стороны приверженцев светских дат, так и со стороны православных горожан.

В этом году помешать собраться могла разве что погода — на градусниках было минус один, однако многих это прискорбное обстоятельство не смутило никак: участники демонстрации всячески показывали радость и хорошее настроение.

Фото и видео: Ирина Швец
Текст: Юрий Нуреев


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Сегодня в 19:20, просмотров: 180, комментариев: 0


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