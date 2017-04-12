​Выгляни в окошко

Концептуальность и лаконичность — отличительные черты работ автора выставки Юрия Семенкова. Кроме того, он старается сопровождать свои экспозиции пространственными инсталляциями. И «Windows» не исключение. В глубине «Порта» зрителя ждет комната с завораживающей атмосферой и объектами. «НГ» спросил у Юрия, что вдохновило его, так сказать, «открыть» окна в Европу.

На выставку не рекомендуется приводить детей младше 6 лет, но связано это исключительно со спецификой пространственной инсталляции. Сама фотовыставка для детей полностью безопасна

«Лет пять назад я попал в питерских «Этажах» на выставку Марии Заикиной «Пейзаж с домом», и мне показалась очень интересной идея выставки, где все работы идентичны по пропорциям, но отличаются деталями, — рассказывает фотограф. — Через год, в ходе масштабного путешествия по Европе, в историческом центре Таллина я обнаружил одинокое маленькое квадратное окно на большой стене. Через пару сотен метров обнаружилось того же размера такое же одинокое окно на такой же большой стене, но уже с элементами декора, а в самом окне стояла кукла в национальном эстонском костюме. В тот момент появилась идея сделать из всего этого полноценный проект».

Так и получилось, что 25 квадратных окон из 20 городов 11 стран мира рассказывают нам свои истории. Несмотря на одинаковую форму, все они очень непохожие, индивидуальные: кирпичные, деревянные, старинные, современные. Вот из этого окошка на вас глядит взъерошенная собака, а вон из того игриво выглядывает чей-то цветок. Каждое окно — это характер и даже в каком-то смысле личность.

«Если говорить о некой сверхидее выставки «Windows», то это, пожалуй, экстраполяция ее концепции на людей, — объясняет Юрий. — Все мы разные: кто-то черный, кто-то белый, одеты по-разному, верим в разные вещи, по-разному себя ведем, говорим на разных языках. Но это все детали, а по большому счету — все мы одинаковые, все мы люди, граждане Вселенной».

За четыре года путешествий Юрию Семенкову удалось накопить почти пятьдесят фотографий, из которых были отобраны двадцать пять наиболее интересных.

Обаятельный кот был сфотографирован в Омске. Он ждал своего часа в архивах. И вот, он настал

На открытии выставки выступил Александр Влес — сургутский музыкант, активно экспериментирующий со звуком. Он начинал в составе группы Космос Band, а сейчас играет на множестве разнообразных инструментов, активно используя лайвлуппинг — запись звуковых петель и наложение их друг на друга. Именно такого рода музыкальный перформанс и был организован на открытии выставки, поучаствовать в нем мог любой желающий.

По словам Юрия, музыкант Александр Влес — практически единственный в городе, кто не боится смелых экспериментов со звуком

На выставке можно посетить загадочное помещение под названием «Пространственная экспозиция». Вас ждет атмосфера света, стекла и бликов — зайдите и погрузитесь в рефлексию о вечном

Автор предлагает интерактив: попробуйте угадать, где было запечатлено то или иное окно

Посетители экспозиции стремятся сделать около работ поэтические кадры. А что, тема окон располагает.

На выставке в сопровождении бабушки побывала и маленькая дочь Юрия Семенкова — Александра

Уютная и неформальная обстановка «Порта» давно стали его визитной карточкой

Автор выставки Юрий Семенков

Фото Нади Макаренко