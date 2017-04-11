Команда Вадима Шувалова сыграла в «Брейн-ринг» с интеллектуальным клубом города. Ведущим был Александр Друзь // ФОТО и ВОПРОСЫ С ИГРЫ

В субботу, 8 апреля, в Сургуте завершился Кубок Главы города по интеллектуальным играм. В его рамках прошел традиционный шоу-матч между командой администрации города и сборной интеллектуального клуба. В команду главы города вошли: главный бухгалтер администрации Маргарита Новикова, советник главы Александр Оверчук, заместители главы Алексей Усов, Николай Кривцов и Алексей Жердев, капитан – глава Сургута Вадим Шувалов.

В команду интеллектуального клуба вошли представители трех лучших школьных команд города: «Фаталити», «maximum» и «Мертвые туши». Капитаном команды стал председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай.

Вадим Шувалов дебютировал в интеллектуальных играх, сразу встретившись с, пожалуй, самым известным знатоком в стране

Ведущим шоу-матча стал почетный гость турнира, магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Ниже мы приводим список вопросов, ответов и протокол игры.

Напомним, что до этого года команды клуба и администрации Сургута играли в «Брейн-ринг» четырежды, счет по матчам оказался 2:2. Вадим Шувалов впервые в качестве главы возглавил свою команду в товарищеском матче с интеллектуалами.

1. Учёный и изобретатель ВНИИ Буровой Техники, Юрий Цырин, вспоминает, как однажды в Сургуте поехал на берег водохранилища ГРЭС. Дачный домик знакомых еще не был достроен, поэтому решили соорудить своеобразный плавучий стол и трапезничать по горло в воде. Главное, как отмечал Цырин, что удалось спастись от назойливых ИХ. Назовите ИХ.

Ответ: Комары

Комментарий: Большая часть тела находилась под водой, куда комарам ходу нет. А на голову можно и накомарник надеть.

Правильный ответ дала команда администрации Сургута. Счет 1:0.

2. Хотя для многих это уже не новость, но не так давно в Сургуте выступал музыкант Марио Стефано Пьетродарки, который играл на редком для России и очень дорогом инструменте – бандонеоне. Назовите родственный бандонеону русский народный инструмент.

Ответ: Баян

Комментарий: Баян – тоже не новость.

Команда администрации допустила фальстарт, команда клуба дала неправильный ответ. Счет 1:0.

3. В старину в Сургуте, характеризуя некое природное явление, употребляли слово «БусИть». В ответе постарайтесь не гнать пургу, а ответить, какое слово в наше время мы употребляем вместо слова «БусИть».

Ответ: Моросить

Зачет: Точный ответ

Комментарий: Дождь падал маленькими бусинами – бусИл. Сейчас мы говорим, что дождик моросит.

Команда администрации нажала кнопку первой и ошиблась, команда клуба дала правильный ответ. Счет 1:1.

Самый опытный капитан в Сургуте — Сергей Шамрай (в центре за столом) — возглавил коллектив юных интеллектуалов в игре против администрации города

4. В 2017 году жители Сургута наиболее активно участвовали в крупнейшей международной экологической акции "Час Земли" и стали победителями конкурса городов по версии Всемирного фонда дикой природы. Название статьи, приглашающей жителей Сургута принять участие в акции в 2018 году, совпадает с названием сатирической телепередачи, впервые появившейся на НТВ в 2000 году. Воспроизведите это название.

Ответ: Тушите свет

Комментарий: Во время акции принято выключать все электроприборы и освещение.

Команда администрации нажала кнопку первой и ошиблась, команда клуба дала правильный ответ. Счет 1:2.

5. Город Рудный появился благодаря летчику Михаилу Сургутанову, прямо в полете определившему место, где следует вести рудные разработки. С помощью чего он определил это место?

Ответ: С помощью компаса.

Комментарий: По нестандартному отклонению стрелки.

Команда клуба дала правильный ответ. Счет 1:3.

6. Сургутский политехнический колледж проводит военные игры, посвященные различным историческим сражениям России. Один из проектов в рамках игр носит название «Территория СПК», где СПК расшифровывается, как Студенческое ОНО. ОНО находится недалеко от места слияния Непрядвы и Дона. Назовите ЕГО.

Ответ: Поле Куликово

Команда клуба дала правильный ответ. Счет 1:4.

Традиционный обмен рукопожатиями после завершения игры

7. В 1983 году в Сургутском городском молокозаводе появилась новая печь, которая была предназначена для выпуска ИХ. По легенде ИХ популярность была вызвана нехваткой стеклянной посуды в жаркий день во время выставки в Сент-Луисе в 1904 году. Назовите ИХ двумя словами.

Ответ: Вафельный стаканчик

Команда администрации дала правильный ответ. Игра завершена со счетом 2:4 в пользу команды клуба.

А также традиционное послеигровое селфи двух команд с ведущим