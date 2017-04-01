​Всё честно! // ФОТОРЕПОРТАЖ

«Я много общаюсь с сургутянами, и мне часто говорят: в вашем случае нет никаких сомнений — все розыгрыши честные, потому что тот приз, я знаю, достался моему соседу, этот — моему знакомому…» — с такими словами издатель «Нового Города» Тарас Самборский подходил к самому приятному моменту розыгрыша квартиры от газеты — собственно, вручению ключей победительнице. Ей стала горожанка Валентина Кожевникова, которая призналась, что, выписывая «НГ», мечтала о выигрыше.

Как происходил розыгрыш, мы показываем вам в видеотрансляции…

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...А также в фоторепортаже Александра Андриенко.

Сбор гостей начался с приезда самых пунктуальных — ветеранов Великой Отечественной войны Павла Свербягина и Анфузы Неуйминой. В ожидании остальных они пили кофе и общались с корреспондентами «НГ»

Также гостей и своих новых владельцев ожидали призы — с владельцами определятся уже очень скоро…

Среди приглашенных — друзья, партнеры газеты, а также, конечно, перспективная молодежь, которая читает «НГ» не только на бумаге, но и в интернете — в виде портала siapress.ru или электронной версии «Нового Города»

Многие, впрочем, отдают предпочтение бумаге, как директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина. К слову, розыгрыш квартиры проходил между подписчиками именно этой, наиболее традиционной версии «НГ»

Первая полоса свежего «НГ» с заголовком «У точки кипения» (с уточкой между предлогом и существительным) пришлась по душе многим читателям. Возможно, Марина Селянина и председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен обсуждают именно ее

Между тем розыгрыш в виде спецпроекта «О чем говорят» с главным редактором «НГ» Дмитрием Щегловым и издателем газеты Тарасом Самборским стартовал

Сначала поприветствовали гостей, среди которых были депутат Эдуард Иваницкий…

Главврач Сургутской ОКБ Галина Шестакова…

Заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой» Николай Епифанов…

И многие другие

С обладателем главного приза — квартиры — определились сразу: нам помогла ветеран Анфуза Неуймина, которая вытянула из барабана карточку с именем Валентины Кожевниковой

Розыгрыш пошел своим чередом — выступали ведущие, беседовали с гостями, определяли счастливчиков, которые получат ценные призы

Трансляция велась на siapress.ru, телеканале ТНТ-Сургут и в нашем инстаграме: кстати, подписывайтесь на нас там и следите за нами со своих смартфонов!

В это время один из сотрудников «НГ» привез триумфатора нынешнего розыгрыша в студию

Валентина Кожевникова призналась, что мечтала о квартире, а также внесла ясность: Тараса Самборского она знает, конечно, — но исключительно как журналиста, издателя «НГ» и просто известного человека. Тарас Самборский же в ответ передал ключи с большим брелоком в виде логотипа «Нового Города» и посоветовал победительнице ходить с ним целый год. Валетина Кожевникова не против!

Фото: Александр Андриенко

Текст: Юрий Нуреев