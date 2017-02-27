«Нет слов». ​Марш памяти Бориса Немцова // ФОТОРЕПОРТАЖ

27 февраля 2015 года в самом центре Москвы был убит оппозиционный политики Борис Немцов. В минувшее воскресенье его память почтили граждане, вышедшие на Марш Немцова — шествие стало своеобразным смотром оппозиции, отмечают СМИ.

На нем побывал читатель siapress.ru Александр Мазурин. Предлагаем фоторепортаж с места событий.

На подходе к рамкам

Впервые на рамках обыскивали всех поголовно. Не просто поверх одежды проводили ручным металлоискателем и не тех, кто «звенел» при проходе рамок, а буквально всех заставляли расстегивать верхнюю одежду и обшаривали руками. Объяснить это иначе, как желанием унизить собравшихся на шествие, не могу

Первое ощущение — собралось много народу

«Нет слов»

Колонна националистов с имперками

Партия прогресса Навального

Как всегда, много самодельных плакатов

Шествие началось с задержкой. Позже оказалось, что власти изъяли у организаторов баннер «Путин — это война»

Пришло много людей. По ощущениям, тысяч двадцать

Еще один самодельный плакат

Кто-то вспомнил о Масленице

Много российских флагов

...

Конечно, штамп, но людское море действительно заполонило бульвары

Саша Сотник с благодарными зрителями

Несмотря на то, что марши и митинги оппозиции всегда проходили мирно, за единственным исключением — откровенной провокации властей мая 2012 года, все переулки перекрыты тяжелой строительной техникой. Как будто по улицам шли не обычные граждане, а потенциальные преступники или разгоряченные игрой и спиртным спортивные фанаты, которых только и можно остановить самосвалами. Снова не могу найти другого объяснения, кроме желания напугать и унизить

На проспекте Сахарова

Во главе колонны Михаил Касьянов, Андрей Зубов, Геннадий Гудков

Многие участники по окончании марша решили возложить цветы на месте гибели Бориса Немцова. И снова множество милиции, все огорожено, на мосту дежурят машины ГИБДД, которые как коршуны налетают на любой притормаживающий автомобиль. Все сделано для того, чтобы пришедшие почувствовали себя преступниками

Немцов мост. Рация у полицейского тревожно проорала: «Появился Явлинский!!!» Прямо «Ахтунг! Ахтунг!» И такая в голосе говорящего была неподдельная тревога по поводу появления интеллигентнейшего Григория Алексеевича, что все вокруг рассмеялись

Тот самый народный мемориал, который власти в преддверии годовщины расстрела Бориса Немцова громили чуть ли не ежедневно

Оппозиционный политик Леонид Гозман

Откровенное давление властей не помешало провести многотысячный марш памяти Бориса Немцова, известного политика, признанного лидера оппозиции, демонстративно расстрелянного в ста метрах от Кремля.

Собравшиеся еще раз подтвердили решимость отстаивать свою точку зрения, невзирая на искусственные трудности, которыми их щедро одаривают власти предержащие. Мы были на Болотной площади, на проспекте Сахарова, на Немцовом мосту! Мы придем еще.

UPD. В ночь с 26 на 27 февраля власти разгромили Мемориал Немцова около Кремля. Полностью. Сначала под надуманными предлогом - звонок о драке - были задержаны и доставлены в ОВД волонтеры-дежурные. А затем уже без свидетелей все принесенные тысячами москвичей цветы, все фотографии покойного были увезены в неизвестном направлении. Остался голый асфальт. Устроили погром в день расстрела Бориса Немцова - 27 февраля. Подлецы...

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