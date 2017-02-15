Сургут с высоты: морозная столица нефти и газа

Неофициальная нефтегазовая столица России, город Сургут расположен в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Основу экономики региона составляют добыча нефти и переработка попутного газа. В Сургуте находятся штаб-квартиры крупных профильных компаний, таких как «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром Переработка». По климатическим условиям Сургут приравнивают к Крайнему Северу. Среднегодовая температура здесь -1,7°C, а заморозки возможны в любой месяц лета.

1. Город Сургут один из старейших в Сибири — основан в конце XVI века. Но лишь в 1960–1970-е годы после открытия и начала разработки нефтегазовых месторождений посёлок Сургут превратился в сравнительно крупный город.

2. По данным на 2016 год, население Сургута составляет около 348 тысяч человек.





3. Довольно редкий для России случай, когда население районного центра субъекта федерации (Сургута) более чем втрое превышает количество жителей его столицы (в Ханты-Мансийске живёт менее 100 тысяч человек).







4. Кольцо на пересечении проспекта Ленина, улиц Майской и Островского. В центре расположен памятник основателям Сургута.







5. Скульптура отлита в Петербурге (на изготовление ушло около 40 тонн бронзы), установлена в июне 2002 года, высота с постаментом — около 15 метров. Авторы изобразили символические фигуры основателей города. Две из них имеют реальные исторические прототипы, это князь Фёдор Борятинский и воевода Владимир Аничков (Оничков), заложившие в 1594 году Сургутский острог по велению царя Фёдора Иоанновича. Два другие образа композиции собирательные — православный священник и казак-плотник.





6. Штаб-квартира градообразующего предприятия, одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний — ОАО «Сургутнефтегаз». Здание составляют два корпуса, слева на фото — «старый» корпус, в народе его называют «бизнес-центр».







7. А вот более поздняя пристройка, новый корпус «Сургутнефтегаза» получил прозвище «Детский сад». Это связано с тем, что в компанию довольно непросто устроиться на работу и местные считают, что приоритет отдают родственникам, то есть «детям» действующих сотрудников, отсюда и прозвище.







8. Сургутский Биг-Бен. Почти точная копия знаменитых лондонских часов и силуэта комплекса британского парламента на берегу Темзы.







9. Здание и башня построены в 2004 году для местной школы иностранных языков.







10. City Center — торгово-развлекательный центр с гостиницей, кинотеатром, бутиками и т.д.







11. «Автомобильные ворота» Сургута. Развязка Нефтеюганского шоссе, проспекта Ленина и ул. Аэрофлотской.







12. Одна из центральных улиц Сургута — Николая Островского.







13. Река Сайма и улица Университетская. Слева в кадре здание штаб-квартиры ООО «Газпром трансгаз Сургут», здание с пирамидальной кровлей справа — «Тюменьэнерго».







14. Центральный офис ООО «Газпром трансгаз Сургут» — дочернего общества ПАО «Газпром».







15. «Газпром трансгаз Сургут» — одно из крупных газотранспортных предприятий Западной Сибири.







16. Компания эксплуатирует более 6500 км магистральных газопроводов Заполярное–Уренгой, Уренгой–Челябинск и газопроводов-отводов, 58 газораспределительных станций. Ежегодный объём транспортируемого газа — 200 млрд куб. м.







17. ОАО «Тюменьэнерго». Одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Обслуживает территорию площадью более 1,4 млн кв. км: Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ с общим количеством населения 3,5 млн человек.







18. Улица Университетская.







19. Храм во имя Великомученика Георгия Победоносца.







20. Река Сайма — правый приток Оби.







21. Пешеходный вантовый мост через Сайму. Построен компанией «Курганстальмост». Влюблённые пары регулярно вешают на балюстраду мостика замочки с именами и признаниями в любви.







22. «Лёгкие Сургута» — парк «За Саймой». Площадь около 60 га. Летом в сосновом лесу катаются на роликах и велосипедах, а зимой — на лыжах.







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24. Сургутский государственный университет расположен на полуострове, образованном протоками Саймы. На фото слева от СурГУ — университетская Часовня Святой Татьяны.







25. Университет основан в мае 1993 года, в его составе действуют 14 факультетов. Главный корпус СурГУ из-за своей характерной формы получил название «Корабль».







26. Улица Магистральная.







27. Торгово-развлекательный центр «Вершина». Построен по проекту голландского архитектора Эриха ван Эгераата. Конструктивная особенность — посетители перемещаются по комплексу по часовой стрелке. Ещё одна любопытная особенность 8-этажного здания — характерные «разрезы» по фасадам. Днём сквозь них в здание проникает солнечный свет, а вечером и ночью «щели» становятся элементом иллюминации здания, пропуская свет изнутри.







28. Улица Энергетиков.







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30. Одна из главных магистралей Сургута — проспект Ленина.







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34. Улица Энгельса.







35. Сургут стабильно занимает третье место (после Москвы и Петербурга) в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России, составленном Институтом территориального планирования «Урбаника».







36. Это один из самых динамично развивающихся городов России. Среди главных проектов — перинатальный центр (стоимостью 13 млрд рублей), второй мост через Обь, World Trade Center Surgut (22 млрд рублей), несколько крупных ТРЦ, олимпийский бассейн.







37. Сургут приравнивают к Крайнему Северу по климатическим условиям. Зимой в Сургуте настолько холодно, что автомобили здесь практически не глушат.







38. Абсолютный минимум температуры -55,2°С.







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40. Город обогревают ГРЭС–1 и ГРЭС–2. Одни из самых мощных тепловых электростанций в мире.



Четвёртая по установленной мощности станция страны ГРЭС–1 была запущена в 1972 году, а самая мощная в России ГРЭС–2 — в 1985-м.







41. Сургутские теплоэлектростанции работают на попутном нефтяном и природном газе. ГРЭС–2 является крупнейшим производителем электроэнергии в стране.







42. Федерация американских учёных, анализируя проект новой ядерной доктрины США, предложила ограничить список потенциальных целей на территории РФ всего лишь дюжиной объектов: без них Россия не сможет нормально функционировать. В список этих целей попали обе сургутские ГРЭС.







43. Морозный закат.







44. Югорский вантовый мост через Обь — одно из самых длинных сооружений подобного рода в Сибири и России. Общая длина перехода более двух километров. Длина центрального пролёта 408 метров. Высота пилона 150 метров.







45. Югорский мост внесён в Книгу рекордов Гиннесса: он имеет самый большой центральный пролёт, поддерживаемый одним пилоном. В мире таких сооружений единицы.







46. Металлические тросы-ванты толщиной около 70 мм должны выдерживать мороз до -60°C. Их общая длина — 26 км.







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