​Памяти афганцев // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 февраля, День памяти и скорби по всем погибшим воинам, исполнившим воинский долг за пределами Отечества. В первую очередь это печальный праздник воинов-афганцев: 15 февраля 1989 года закончилось 10-летнее участие советских войск в войне в Афганистане.

По этому поводу сургутяне сегодня вышли на митинг у памятника воинам-интернационалистам, почтив память 15 тысяч воинов, которые не вернулись домой.

А вечером всех желающих приглашают на концерт, который начнется в Городском культурном центре в 19 часов.