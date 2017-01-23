​Фотонеделя: То, что стоит увидеть

Мы возобновляем рубрику «Фотонеделя» на siapress.ru, в рамках которой, напомним, все значимые события минувшей недели не описываются, а показываются на фотографиях корреспондентов нашего и других изданий. Первый выпуск достаточно короток, но насыщен.

Безусловно, одна из самых важных тем в наших СМИ — инаугурация американского президента. Почему так — уже и шутить неинтересно, но хайп, который подняли федеральные СМИ России, до сих пор никак не уляжется: россияне в соцсетях обсуждают Трампа, а политологи выступают с многомудрыми высказываниями о том, что нам предстоит при новом главе Америки…

Сами американцы, к слову, такого уж воодушевления, как россияне, не выказывают: выступать на инаугурации Трампа отказались многие звезды, а некоторые из них вовсе согласились пойти на антитрамповские мероприятия. Например, Мадонна, которая вещала на женском митинге, собравшем, между прочим, более миллиона человек по стране.

В Киргизии было, увы, не до американского президента: 16 января под Бишкеком упал лайнер Boeing 747, следовавший рейсом авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул. Самолет рухнул на дачный поселок Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области, погиб 31 человек, причем большинство — 27 — на земле.

У России — своя авиакатастрофа: на минувшей неделе в Москве прощались с жертвами крушения Ту-154, которое произошло 25 декабря после вылета из Сочи. Большинство из них — артисты ансамбля Александрова, они летели в Сирию поздравлять наших военных с Рождеством и Новым годом.

В других странах также чтят память о трагедиях — в Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде.

В России же не забыли о традиционном экстремальном празднике — на Крещение Господне в купели плескались явно не только православные…

После проруби некоторые из сургутян отправились в «Порт» — познавать себя: до февраля в культурном центре идет выставка «Мы» художницы Нади Макаренко.

Ну, а губернатор Югры Наталья Комарова, взяв несколько членов правительства региона, поехала в Москву на съезд «Единой России», который не принес никаких неожиданных поворотов сюжета: на нем был переизбран Дмитрий Медведев как глава всей партии. Понятно, почему внимание публики по-прежнему приковано к Трампу: в родном краю ничего интересного не произошло.

Фото: Ирина Швец, Евгений Жеребцов, ТАСС, РИА Новости, «Ведомости»

Подбор фото: Ирина Швец

Текст: Юрий Нуреев