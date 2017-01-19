​Кресты — в воду // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня — один из православных праздников, который объединяет разные конфессии: окунаться в крещенские купели для сургутян — не только религиозный, но и экстремальный акт. Погода, впрочем, сгладила экстремальность январского купания, аномальные температуры остались в прошлом, поэтому от желающих проверить свою морозоустойчивость и крепость собственной веры отбоя явно не будет.

Если вы до сих пор думаете, стоит ли окунаться, то в процессе принятия решения посмотрите список купелей Сургута, а также фоторепортаж Ирины Швец, которая побывала в храме Святителя Луки.

Жители, как водится, подтягивались не только окунуться, но и набрать святой воды

В купании верующим пример подали священнослужители

Купели были установлены на улице

Окунаться в холодную воду здесь можно не только на свежем воздухе: в здании травмцентра освятили воду в бассейне, здесь купались женщины, дети и те, кто по состоянию здоровья не может перенести суровое зимнее погружение

Текст: Юрий Нуреев

Фото: Ирина Швец