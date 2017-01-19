​Кресты — в воду // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня — один из православных праздников, который объединяет разные конфессии: окунаться в крещенские купели для сургутян — не только религиозный, но и экстремальный акт. Погода, впрочем, сгладила экстремальность январского купания, аномальные температуры остались в прошлом, поэтому от желающих проверить свою морозоустойчивость и крепость собственной веры отбоя явно не будет.
Если вы до сих пор думаете, стоит ли окунаться, то в процессе принятия решения посмотрите список купелей Сургута, а также фоторепортаж Ирины Швец, которая побывала в храме Святителя Луки.
Жители, как водится, подтягивались не только окунуться, но и набрать святой воды
В купании верующим пример подали священнослужители
Купели были установлены на улице
Окунаться в холодную воду здесь можно не только на свежем воздухе: в здании травмцентра освятили воду в бассейне, здесь купались женщины, дети и те, кто по состоянию здоровья не может перенести суровое зимнее погружение
Текст: Юрий Нуреев
Фото: Ирина Швец
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