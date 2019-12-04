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​Посмотрите на эту ёлку!

Фото автора
Фото автора

Зашел на рынок «Михайловский» в Тюмени – тот самый, что бывший директор сургутского муниципального рынка Оксана Мартынова ставила в пример, к которому нужно стремиться. И, ненаучно выражаясь, офигел, увидев эту елку. Это то, что называется классной и креативной идеей, к тому же идеально вписавшейся в концепцию предприятия.

Заметьте, этот рынок – не муниципальный, а частный, его построили при поддержке области, но управляет этим активом обычная бизнес-структура.

Это к разговору о том, что делает частный предприниматель, когда имеет возможности долгосрочно заниматься каким-то проектом, и как со своим имуществом управляется власть. Исключения, конечно, бывают — иногда муниципальные учреждения, связанные с извлечением прибыли, выглядят и работают очень круто, но эти исключения подтверждают правило. В настоящий момент оно звучит так: с нынешним подходом к управлению муниципальным рынком в Сургуте никогда не будет ничего похожего на «Михайловский» из областной столицы.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 406, комментариев: 16


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Комментарии:
старик
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Сегодня в 14:26
ну всё! как мы говорили в детстве "гордитесь теперь до пенсии!"
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 16:29
"Заметьте, этот рынок – не муниципальный, а частный" ну малацы, чё. А хотите 1000 и 1 пример когда муниципальное имущество подвели под неэффективность и по дешману в нужные руки слили с последующим перепрофилированием и продажей по рыночной стоимости?
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 16:32
"Это к разговору о том, что делает частный предприниматель, когда имеет возможности долгосрочно заниматься каким-то проектом, и как со своим имуществом управляется власть" где щас сургутский молокозавод или сургутские теплицы, напомните?
d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 16:34
"В настоящий момент оно звучит так: с нынешним подходом к управлению муниципальным рынком в Сургуте никогда не будет ничего похожего на «Михайловский» из областной столицы" вы откуда выпали? Шувалов уже анонсировал передачу рынка в долгосрочную аренду в частные руки. С капитальным ремонтом за счет арендатора кстати. Вот и посмотрим как частник все сделает дорохо-бохато))
Д.Щеглов d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 16:38
Анонсировать - это здорово. Будет действие и итог - будет разговор. А пока ни действия, ни итога.
Сургутские теплицы были муниципальными. Молоко закрыли, насколько я понял, из-за общей неэффективности и нерентабельности.
d|RRcj{}50TpzZm{ Д.Щеглов
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Сегодня в 16:57
Совхоз купила «Корпорация Развития» в 2015 году, как пояснил замглавы Сургута Александр Шатунов достигнуты договоренности, что купленные активы будут использованы для развития сельского хозяйства в регионе. Ну, и где развитие?

"Молоко" не закрыли. ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» приобрел крупнейшее в регионе молокоперерабатывающее предприятие - Сургутский городской молочный завод.
А вот из обещаний частника "Собственное предприятие в Сургуте позволит оптимизировать логистические расходы компании, исключив необходимость дополнительной транспортировки продукции между регионами. В скором времени «Вимм-Билль-Данн» приступит к выпуску на Сургутском гормолзаводе продукции под собственными брэндами"
d|RRcj{}50TpzZm{ Д.Щеглов
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Сегодня в 17:03
Вроде журналист, статьи пишете, а загуглить простейшее не можете
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:04
По определению все рынки должны быть частными. Общественный транспорт тоже. Живой пример. В Тюмени ещё в далеком 1993 году отдали автобусные перевозки в частные руки. Никаких муниципальных ПАТП. В городе сразу появились комфортабельные правда б/у городские автобусы и Германии. И никаких проблем это в лихие 90-е годы. А мы Сургутский СПОПАТ уже устали дотировать. То на новые автобусы из муниципальной казны, то подорожание бензина и т. и тп. и все соусом перевозки пенсионеров и студентов. А на самом деле в автоперевозки в городе нужно было запустить без ограничений частный бизнес. И всего делов. Пример- Тюмень. Так и с муниципальными рынками Сургуте.
Д.Щеглов d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 17:08
До того, как какой-то кусок останков совхоза купила "Корпорация", он был обанкрочен и де-факто ликвидирован. Это случилось еще в 2013-2014 годах. С тех пор там ничего не происходит. То есть "Корпорация" не покупала действующий совхоз, он помер за год до того.

Молокозавод в Сургуте, принадлежащий "Вимм-Билль-Данну", производством молока и смежной продукции в традиционном смысле не занимается. Раньше занимался, но сейчас туда просто привозят разные смеси, которые становятся сырьем для продукции. Коров там нет, проще говоря. А молоко да, есть.

Вроде комментатор, комментарии пишете, а загуглить простейшее не можете.
Марина Соболевская Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:34
А вот по общественному транспорту и передаче его в частные руки - категорически против будет любой разумный человек. Особенно в наших, северных условиях. Кстати, в Германии и многих странах запада - общественный транспорт только муниципальный. И в каком он великолепном состоянии - просто ахнешь! И главное - ходит четко по расписание с перерывами 10 мин максимум. А мне недавно пришлось ехать на автобусе, который ждала на морозе 40 мин! Знала бы, что такое возможно, поехала бы на такси. Позор! Хотя обещали 15-20 мин зимой. И табло в таком оживленном месте, как ост. Все для дома (налоговая города) отсутствует. Печально. А частные руки - это отстой полный. В нашем городе в этом уже убедились. И водители, и состояние техники, и соблюдение графика движения - им всё по барабану. Только СПОПАТ и выручает. И то до приличной оценки работы ему оччень далеко! Какие уж тут частники, привыкшие экономить на безопасности пассажиров.
Сергей Б
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Сегодня в 17:41
И вообще, на этой баночной елке половина банок пустые, а остальные как в кунсткамере.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 18:15
Красота, как и ее противоположности, в глазах смотрящего.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 18:16
Но я поглядывал на реакцию людей - никто не падал в обморок и не исторгал из себя ужин, не морщился от неудовольствия, все только улыбались и фотографировали. Может, у вас с восприятием чего-то не то?
Dochimacho
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Сегодня в 18:19
Классная ёлочка! +100500 автору!
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 18:25
Люди организовывают свою жизнь сообразно своим представлениям о красоте. Не ругайте больше Россию – коррупция, это красиво.


Сергей Б
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Сегодня в 19:07
В общем, судя по уровню коррупции в стране, вкусы у россиян весьма специфические.

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