​Посмотрите на эту ёлку!

Зашел на рынок «Михайловский» в Тюмени – тот самый, что бывший директор сургутского муниципального рынка Оксана Мартынова ставила в пример, к которому нужно стремиться. И, ненаучно выражаясь, офигел, увидев эту елку. Это то, что называется классной и креативной идеей, к тому же идеально вписавшейся в концепцию предприятия.

Заметьте, этот рынок – не муниципальный, а частный, его построили при поддержке области, но управляет этим активом обычная бизнес-структура.

Это к разговору о том, что делает частный предприниматель, когда имеет возможности долгосрочно заниматься каким-то проектом, и как со своим имуществом управляется власть. Исключения, конечно, бывают — иногда муниципальные учреждения, связанные с извлечением прибыли, выглядят и работают очень круто, но эти исключения подтверждают правило. В настоящий момент оно звучит так: с нынешним подходом к управлению муниципальным рынком в Сургуте никогда не будет ничего похожего на «Михайловский» из областной столицы.