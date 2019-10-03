В Сургуте водители жалуются на дорожные знаки, спрятанные за деревьями // ФОТОФАКТ

В социальных сетях все чаще можно встретить сообщения горожан о том, что в Сургуте на дорогах не видны некоторые дорожные знаки. Поскольку они как правило стоят около деревьев, которые, разрастаясь, постепенно их закрывают.

«Многие знаки пешеходных переходов в городе не видно из-за деревьев. Казалось бы, мелочь. Но это человеческие жизни. На [моих] глазах чуть машины не столкнулись и пешеходов чуть не сбили», — пишет житель Сургута Марк на портале «Твой Сургут», прикрепляя подтверждающие фотографии с улицы Рабочая.

Получить оперативный комментарий администрации о том, предпринимаются ли какие-то действия для решения проблемы, на момент публикации материала не удалось.

Отметим, главред ИА СИА-ПРЕСС Людмила Осьминкина уже обращала внимание на проблему сургутских дорог и пешеходов, которые выходят на асфальт неожиданно для водителей.