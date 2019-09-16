​В Сургуте автомобилист решил объехать пробку через надземный пешеходный переход // ФОТОФАКТ

В Сургуте автомобилист заехал в надземный пешеходный переход на Тюменском тракте после поворота на Белый Яр (в сторону города). Фото с таким необычным инцидентом было опубликовано в Instagram редакции «К-Информ». Судя по всему, водитель внедорожника решил проехать через надземный пешеходник, чтобы не стоять в пробке, которая собралась в это время на въезде в Сургут и была усугублена сильным градом, обрушившимся на город.

Правда, даже если автомобилист преодолел все ступеньки этого сооружения, то в лучшем случае он смог бы выехать в другую сторону – то есть на Тюменский тракт в сторону Нефтеюганска. Также пока неизвестно, как подобную идею будут квалифицировать в ГИБДД.