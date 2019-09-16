На Сургут обрушился град размером с вишню // ФОТОФАКТ

Сегодня, 16 сентября, над Сургутом и Сургутским районом прошел град размером с вишню. Источники СИА-ПРЕСС сообщают, что от непогоды горожане скрывались в северных частях города, на улице Семена Билецкого и Крылова, и в центре, на проспектах Ленина и Мира. Также град прошел над дачными кооперативами и даже в поселке Солнечный.



Град закончился так же внезапно, как начался, и шел не более минуты-двух. После него черные тучи разошлись, и горожане увидели радугу.