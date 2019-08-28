По Нефтеюганску ходил и орал гусь // ФОТОФАКТ

Жители Нефтеюганска в среду, 28 августа, в городских социальных сетях жаловались на наглого гуся, который ходил по улице в 11-ом микрорайоне и орал. Нетипичное для города животное заметили подписчики паблика «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». В комментариях пользователи начали шутить о кулинарных достоинствах птицы и делились рецептами. Многие предлагали найти хозяина птицы, но увенчались ли эти попытки успехом, неизвестно.

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