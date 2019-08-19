Пешеходный переход уперся в дерево // ФОТОФАКТ

Сколько пешеходных переходов у здания департамента архитектуры и градостроительства? Один. Сколько из этих переходов ведут на тротуар? Ноль.

Единственный пешеходный переход упирается в деревья. Конечно, особо никто дорогу в этом месте не переходит – тут даже не натоптана дорожка. Тем не менее, когда переходишь дорогу в этом месте, а потом топчешься по траве, возникает странное ощущение собственной аморальности и неправильности происходящего.