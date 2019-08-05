​«А то у нас много детей в городе развелось!» Сургутянин нашел в центре города опасные оголенные провода // ФОТОФАКТ

Житель Сургута указал городской власти на открытые провода на фонарных столбах в сквере «Молодежный». Соответствующую жалобу Николай (фамилия не указана) опубликовал на портале «Твой Сургут». «Вот так выглядят все фонари в сквере «Молодежный». Как раз на уровне детских ручек. Я вас понимаю, а то у нас много детей в городе развелось!» – написал неравнодушный горожанин.

Начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и экологии Павел Чудинов ответил сургутянину, что за содержание столбов отвечает муниципальный «Горсвет», к ним направлен сигнал о необходимости срочно привести осветительную технику в порядок.